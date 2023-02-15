Советник Пушилина заявил о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром
Украинские силовики расстреляли в районе Угледара группу медиков, направлявшихся в город для эвакуации раненых. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в беседе с ТАСС.
Как отметил Гагин, действия ВСУ — «очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок».
«Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — заявил советник.
По словам Гагина, на других участках фронта также были зафиксированы попытки ВСУ нанести удары по медикам, сообщает телеканал «360». Советник врио главы ДНР отметил, что корректировка огня обычно ведется при помощи квадрокоптеров.
Ранее Гагин заявил, что украинские военные в Угледаре расстреляли группу иностранных — предположительно, польских — бойцов из-за конфликта между отрядами, напоминает Ura.ru.
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