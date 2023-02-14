По словам представителей Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, киевские власти собираются предъявить международной общественности якобы «весомые доказательства» заражения украинских земель по вине российских военных с февраля по апрель 2022 года.

Отмечается, что провокацию Киева поддерживают Вашингтон и европейские государства. Предполагается, что это и есть «великое событие», которое «Россия запомнит», как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Цель подобных действий — обвинить Москву в «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности перед 22 февраля, когда начнет работу одиннадцатая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство НСН.

