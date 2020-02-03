В Кремле не ждут «сверхбыстрого сближения» России и Белоруссии
В Кремле считают, что «сверхбыстрого сближения» России и Белоруссии не произойдет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отказался комментировать «контакты наших партнеров с третьими странами». Он пояснил, что это их личное «суверенное право».
Так Песков ответил на вопрос журналистов о визите госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию, передает ТАСС. Американский госсекретарь посетил Минск 1 февраля, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и снять санкции.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему, Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется покупать и российское топливо. По его словам, для замены российской нефти американской важны не объемы поставок, а способность переработать американский продукт на белорусских предприятиях без дополнительных затрат. Эксперт убежден, что это невозможно.
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