В Кремле не ждут «сверхбыстрого сближения» России и Белоруссии

Так Песков ответил на вопрос журналистов о визите госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию, передает ТАСС. Американский госсекретарь посетил Минск 1 февраля, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и снять санкции.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему, Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется покупать и российское топливо. По его словам, для замены российской нефти американской важны не объемы поставок, а способность переработать американский продукт на белорусских предприятиях без дополнительных затрат. Эксперт убежден, что это невозможно.

