Ребенок погиб, еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
Ребенок погиб, еще двое детей, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как сообщили в ведомстве, в 13.45 мск недалеко от хутора Семёнкин водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, не выбрала безопасную скорость движения, съехала с дороги и столкнулась столкнулась с деревом.
В результате ДТП пассажир 2020 года рождения (4-летний ребёнок) погиб на месте. Водитель и двое малолетних пассажиров — 2019 года рождения (6 лет) и 2023 года рождения (2 года) — получили травмы и были госпитализированы.
18 апреля в Пермском крае микроавтобус Mercedes-Benz с юными хоккеистками попал в ДТП, пострадали водитель и четыре пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» обыграл «Химки» и вернулся на второе место в чемпионате
- СМИ: США и Иран продолжат переговоры в Женеве и Омане
- Ученые открыли новый цвет
- Певица Ханна показала сумку почти за 3 миллиона рублей
- Ребенок погиб, еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
- Актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет
- Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
- У двух участников полумарафона в Алма-Ате на бегу остановилось сердце
- В Крыму испекли двухметровый кулич весом в 70 кг
- ВСУ четыре раза ударили по Горловке во время перемирия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru