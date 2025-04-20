Ребенок погиб, еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Как сообщили в ведомстве, в 13.45 мск недалеко от хутора Семёнкин водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, не выбрала безопасную скорость движения, съехала с дороги и столкнулась столкнулась с деревом.

В результате ДТП пассажир 2020 года рождения (4-летний ребёнок) погиб на месте. Водитель и двое малолетних пассажиров — 2019 года рождения (6 лет) и 2023 года рождения (2 года) — получили травмы и были госпитализированы.

18 апреля в Пермском крае микроавтобус Mercedes-Benz с юными хоккеистками попал в ДТП, пострадали водитель и четыре пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».