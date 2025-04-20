Певица Ханна показала сумку почти за 3 миллиона рублей

Согласно видео, Ханна приобрела компактную белую кожаную сумку модели Kelly от Hermes. Аналогичные аксессуары в онлайн-магазинах оцениваются примерно в 35 тысяч долларов (около 2,9 млн рублей).

«Моя новая любовь, плюс один к моей коллекции» — подписала видео артистка.

Ханна состоит в браке с продюсером Павлом Курьяновым. Пара познакомилась в Турции в 2010 году, однако оформили отношения только в 2015-м. У супругов есть две дочери — Адриана и Камилла.

В начале марта Ксения Бородина также похвасталась сумкой Kellу от бренда Hermes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

