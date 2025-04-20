Певица Ханна показала сумку почти за 3 миллиона рублей
Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей. Ханна опубликовала видео в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Согласно видео, Ханна приобрела компактную белую кожаную сумку модели Kelly от Hermes. Аналогичные аксессуары в онлайн-магазинах оцениваются примерно в 35 тысяч долларов (около 2,9 млн рублей).
«Моя новая любовь, плюс один к моей коллекции» — подписала видео артистка.
Ханна состоит в браке с продюсером Павлом Курьяновым. Пара познакомилась в Турции в 2010 году, однако оформили отношения только в 2015-м. У супругов есть две дочери — Адриана и Камилла.
В начале марта Ксения Бородина также похвасталась сумкой Kellу от бренда Hermes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru