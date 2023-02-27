В Кремле не увидели предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло
Россия не видит предпосылок для выхода украинского кризиса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло», — указал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что российская специальная военная операция продолжается, РФ движется в сторону достижения поставленных целей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическим путем. При этом дипломат назвала главным препятствием для завершения конфликта указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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