В Кремле не увидели предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло

Россия не видит предпосылок для выхода украинского кризиса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло», — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская специальная военная операция продолжается, РФ движется в сторону достижения поставленных целей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическим путем. При этом дипломат назвала главным препятствием для завершения конфликта указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Песков
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