«Это связано с тем, что «Роснефть» и «Лукойл» свои валютные заначки завозят в страну, потому что они попали под санкции. Для них хранить деньги где-то теперь проблематично. У «Роснефти» хорошие отношения с Китаем, контракты и так далее, а вот у «Лукойла» сейчас большие проблемы. Компании нужно доставать наличные деньги из своих дочерних компаний, чтобы их продать. Любые санкции, которые ущемляют международные операции, ведут к укреплению рубля, потому что к нам завозят деньги. Это два крупных экспортера, у которых большие деньги крутятся», - пояснил он.

Голубовский подчеркнул, что в следующем году возможно резкое повышение курса к 95 рублям за доллар.

«Это начало хорошего движения вниз – к 75 и даже ниже. Доллар не будет лучшим подарком к Новому году. В следующем году курс будет выше 95, но этого надо еще дождаться. Вот такая пружина. Если вы готовы покупать постепенно, можно покупать частями. Но я бы сейчас валюту не покупал. Любая попытка роста пресекается, народ сократил потребление, кредиты на элитные импортные товары люди не берут. У нас теперь автомобиль стал роскошью. У нас народ сидит в депозитах, не тратит деньги. Валюта есть от нефти, золота, а спроса на нее нет. Но население на депозитах за полтора года 30% заработали. Поэтому рубль к концу года не ослабнет», - заключил он.

Сильный рубль к концу года прогнозирует и частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

«Падение курса доллара связано с тем, что рубль стал доминирующей валютой в торговле – это 55%. Есть спрос на рубли со стороны внешней торговли. Все остальные причины можно отодвинуть на второй план. Есть прогнозы ослабления рубля до 90-95 до конца года, но я думаю, что времени не так много. Мы идем по курсу стабилизации рубля, максимум увидим отметку в 80. Если есть планы путешествовать в другие страны, сейчас выгодно покупать доллар. В качестве подарка на Новый год – лучше рубли», - заключил собеседник НСН.

Ранее зампредседателя Совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов заявил, что до конца 2025 года курс доллара к рублю может стабилизироваться на уровне 87−91 рубль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

