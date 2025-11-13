Комментируя слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, который выразил недовольство главой российской делегации Владимиром Мединским, он отметил, что переговорщика с другой стороны «нужно уважать и быть готовым его слушать».

«Понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем... Сами мы находим исторические лекции Мединского интересными и содержательными», — заключил представитель Кремля.

Ранее Кислица заявил, что Мединский открыл переговоры лекцией, которой якобы исказил историю двух стран, сообщает «Свободная пресса».