Песков обвинил украинскую делегацию в нарушении правил дипломатии

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле нарушила правила дипломатии. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, который выразил недовольство главой российской делегации Владимиром Мединским, он отметил, что переговорщика с другой стороны «нужно уважать и быть готовым его слушать».

«Понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем... Сами мы находим исторические лекции Мединского интересными и содержательными», — заключил представитель Кремля.

Ранее Кислица заявил, что Мединский открыл переговоры лекцией, которой якобы исказил историю двух стран, сообщает «Свободная пресса».

