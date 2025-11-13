Госдума приняла закон о создании рейтинга автошкол

В частности, эффективность обучения в автошколах будет оцениваться на основе перечня показателей и критериев, в том числе данных о результатах сдачи экзаменов и числе ДТП по вине начинающих водителей. Раработка этого списка будет поручена МВД РФ.

Отмечается, что указанные сведения будут находиться в открытом доступе, чтобы граждане могли самостоятельно оценить качество обучения в той или иной автошколе.

«Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», - добавили в Госдуме.

Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что если люди старшего поколения по статистике чаще становятся виновниками ДТП, то для них следует проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию.

