Госдума приняла закон о создании рейтинга автошкол
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий создание в России рейтинга автошкол. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, эффективность обучения в автошколах будет оцениваться на основе перечня показателей и критериев, в том числе данных о результатах сдачи экзаменов и числе ДТП по вине начинающих водителей. Раработка этого списка будет поручена МВД РФ.
Отмечается, что указанные сведения будут находиться в открытом доступе, чтобы граждане могли самостоятельно оценить качество обучения в той или иной автошколе.
«Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», - добавили в Госдуме.
Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что если люди старшего поколения по статистике чаще становятся виновниками ДТП, то для них следует проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию.
