Актриса Троянова заочно получила восемь лет колонии за призывы к терроризму

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает RT.

Певицу Монеточку заочно арестовали за невыполнение обязанностей иноагента

Отмечается, что артистка была признана виновной по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Прокурор запрашивал для Трояновой девять лет колонии, однако суд уменьшил этот срок на один год.

Кроме того, актрису оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ей в течение четырёх лет выкладывать материалы в интернет.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам заключения по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
