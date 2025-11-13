Актриса Троянова заочно получила восемь лет колонии за призывы к терроризму
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что артистка была признана виновной по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Прокурор запрашивал для Трояновой девять лет колонии, однако суд уменьшил этот срок на один год.
Кроме того, актрису оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ей в течение четырёх лет выкладывать материалы в интернет.
Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам заключения по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
