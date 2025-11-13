Россиянам назвали популярные схемы финансового мошенничества

По его словам, действуя по первой схеме злоумышленники присылают вредоносную ссылку для якобы поддержки какого-то человека, в том числе родственника или коллеги, в каком-либо голосовании. Вторая схема предусматривает звонок о лжепредставителя какой-нибудь структуры, например, МВД РФ, Центробанка РФ или оператора сотовой связи.

К третьей схеме относятся сообщения о якобы выигранном призе или, например, налоговой задолженности, с сылкой на вредоносное программное обеспечение. Четвёртая схема подразумевает использование поддельного QR-кода, ведущего на фейковый сайт.

Пятая схема - это обман с использованием NFС. Аферисты звонят жертве и сообщают о новой выплате, для получения которой следует установить приложение на телефон. Затем просят «для авторизации» приложить банковскую карту к смартфону и ввести/передать полученный пин-код.

«Независимо от схемы, ключевой совет противодействия прост: никогда не нужно реагировать на советы незнакомых людей по установке дополнительного программного обеспечения или переводы денег», – заключил Балынин.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что главным признаком того, что продавец автомобиля находится под воздействием мошенников, является его желание продать машину быстрее и с большой скидкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

