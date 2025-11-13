Россиянам назвали популярные схемы финансового мошенничества
Аферисты используют пять популярных схем финансового мошенничества. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, действуя по первой схеме злоумышленники присылают вредоносную ссылку для якобы поддержки какого-то человека, в том числе родственника или коллеги, в каком-либо голосовании. Вторая схема предусматривает звонок о лжепредставителя какой-нибудь структуры, например, МВД РФ, Центробанка РФ или оператора сотовой связи.
К третьей схеме относятся сообщения о якобы выигранном призе или, например, налоговой задолженности, с сылкой на вредоносное программное обеспечение. Четвёртая схема подразумевает использование поддельного QR-кода, ведущего на фейковый сайт.
Пятая схема - это обман с использованием NFС. Аферисты звонят жертве и сообщают о новой выплате, для получения которой следует установить приложение на телефон. Затем просят «для авторизации» приложить банковскую карту к смартфону и ввести/передать полученный пин-код.
«Независимо от схемы, ключевой совет противодействия прост: никогда не нужно реагировать на советы незнакомых людей по установке дополнительного программного обеспечения или переводы денег», – заключил Балынин.
Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что главным признаком того, что продавец автомобиля находится под воздействием мошенников, является его желание продать машину быстрее и с большой скидкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
