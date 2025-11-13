Компетенции и подколы: Чем Мединский «обидел» украинскую делегацию
У Украины наблюдается острый дефицит профессиональных дипломатических кадров, отсюда и обиды на исторический экскурс во время переговоров, заявил НСН Василий Корчмарь.
Глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский точно не имел цели обидеть украинских коллег на переговорах в Стамбуле своей «исторической лекцией», дело в разном уровне профессиональных компетенций и незнании исторического контекста украинскими дипломатами. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Российская переговорная группа якобы обижала делегатов с Украины, пожаловался замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете The Times. По его словам, отчасти поэтому Киев и отказался от дальнейших переговоров. Россияне досконально знали прошлое украинских переговорщиков и говорили им провокационные вещи, помощник президента РФ Владимир Мединский «открыл переговоры лекцией», утверждает участник той встречи в мае 2025 года Кислица. Украинский дипломат считает, что Мединский «искажённо» изложив историю России и Украины, сделав вывод, что «русские убивают русских». Корчмарь указал на разницу в компетенциях переговорщиков.
«Видимо, нужно начинать с того, что компетенция у Мединского выше, чем у замминистра Украины. Все-таки историки, которые углубляются во все эти вопросы, знают немножко побольше, чем люди, которые занимаются внешнеполитическими делами. Идет негласный спор об истории Киевской Руси, а Мединский изучал как историк все события, связанные с этим вопросом, с Великим Новгородом, вообще с развитием славянской цивилизации», - отметил он.
Корчмарь также выразил уверенность, что глава российской делегации не имел цели обидеть украинского коллегу, однако в период таких затяжных и тяжелых конфликтов напряжение даже на уровне дипломатов неизбежно.
«Я думаю, что у Мединского не было желания обидеть украинского представителя МИД. Когда происходит конфликт между двумя сторонами, обостряются и чисто человеческие отношения, этого избежать невозможно. Это исчезает путем кропотливой работы через 2-3 поколения. Я участвовал в многих переговорах по Южной Осетии, по Абхазии, по Приднестровью и Нагорному Карабаху, где люди воевали друг с другом, и знаю, о чем говорю. Когда происходят военные действия, естественно, начинаются такие вот противоречия, обиды. В дипломатической среде меньше подколов, двойных смыслов именно когда за столом беседуют дипломаты. Они всегда пытаются соблюдать дипломатический этикет», - подчеркнул он.
Помимо прочего, Корчмарь указал на дефицит профессиональных дипломатов у Украины, в связи с чем те из них, что есть, не погружены в исторический контекст.
«Все зависит от компетентности человека. Не знаю, кто замглавы МИД Украины по профессии, но заметно, что после распада СССР в бывших советских республиках возникла нехватка профессиональных дипломатических кадров. Я могу из своего личного опыта сказать: когда я работал в Генеральном консульстве России в Стамбуле, то когда появилось Генеральное консульство Украины, у них не было ни одного дипломата. Были таможенные работники. Вот такой штрих, да? И я по их просьбе помогал им осваивать консульские вопросы и специфику Турции», - поделился он.
Напомним, что на последних переговорах с украинской делегацией в Турции делегация России помимо Владимира Мединского состояла также из замглавы МИД Михаила Галузина, начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, замминистра обороны РФ Александра Фомина. Также там числились четверо экспертов: замначальника управделами президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов и первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин.
Украину же представлял только дипломат - сам Кислица. Помимо него, в делегации были глава Минобороны Рустем Умеров, а также представители СБУ, Генштаба ВСУ, ВВС, ВМС, и Службы внешней разведки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
