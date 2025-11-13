Глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский точно не имел цели обидеть украинских коллег на переговорах в Стамбуле своей «исторической лекцией», дело в разном уровне профессиональных компетенций и незнании исторического контекста украинскими дипломатами. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Российская переговорная группа якобы обижала делегатов с Украины, пожаловался замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью британской газете The Times. По его словам, отчасти поэтому Киев и отказался от дальнейших переговоров. Россияне досконально знали прошлое украинских переговорщиков и говорили им провокационные вещи, помощник президента РФ Владимир Мединский «открыл переговоры лекцией», утверждает участник той встречи в мае 2025 года Кислица. Украинский дипломат считает, что Мединский «искажённо» изложив историю России и Украины, сделав вывод, что «русские убивают русских». Корчмарь указал на разницу в компетенциях переговорщиков.