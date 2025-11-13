Госдеп: У США заканчиваются возможности для новых санкций против России
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что Вашингтон близок к исчерпанию потенциала по введению новых ограничительных мер в отношении России.
По его словам, после саммита глав МИД стран «Большой семерки» в Онтарио, у США остаётся крайне мало возможностей для дальнейших санкций, поскольку запас потенциальных целей для них подходит к концу.
Дипломат указал, что рестрикции уже наложены на крупнейшие нефтяные компании РФ, и переложил ответственность за борьбу с «теневым флотом» на европейские страны.
Ранее Рубио заявил, что санкции против РФ навредят посреднической роли США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
