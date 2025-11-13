Госдума поддержала наказание за езду без ОСАГО только раз в сутки

Действующие в настоящее время нормы предусматривают многократное наказание для водителей, управляющих транспортом без полиса автострахования.

Согласно одобренным поправкам, штраф за отсутствие ОСАГО, при условии фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации, будет назначаться не более одного раза в сутки.

Как сообщает «Свободная пресса», закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, так как необходима доработка программного обеспечения центров фиксации нарушений ПДД.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что эксперимент по контролю наличия ОСАГО через камеры фотовидеофиксации могут запустить трёх регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

