Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой. По словам Лукашенко, которые приводит БЕЛТА, ему непонятно, как можно принимать такие решения, не посоветовавшись и ставя перед фактом. Это для меня непонятно.

«И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», - подметил Александр Лукашенко, пишет RT.

Также белорусский лидер добавил, что пока не связывался с Владимиром Путиным, но телефонный разговор между президентами запланирован.