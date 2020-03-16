Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой. По словам Лукашенко, которые приводит БЕЛТА, ему непонятно, как можно принимать такие решения, не посоветовавшись и ставя перед фактом. Это для меня непонятно.
«И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», - подметил Александр Лукашенко, пишет RT.
Также белорусский лидер добавил, что пока не связывался с Владимиром Путиным, но телефонный разговор между президентами запланирован.
Напомним, ранее Михаил Мишустин заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19, пишет «Свободная пресса». Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что такая мера не должна негативно повлиять на отношения между Москвой и Минском, однако не исключил возможные экономические потер
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с пониманием отнестись к этим мерам, а в Минске, в свою очередь, подчеркнули, что после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса власти примут все меры для того, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.
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