В Кремле допустили встречу Путина с членом Политбюро Компартии КНР Ван И

Президент России Владимир Путин может принять руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И в ходе его визита в Москву. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом точную дату визита он пока отказался назвать. По словам пресс-секретаря президента РФ, с высокопоставленным представителем руководства КНР будет о чём поговорить с учётом обширной актуальной повестки.