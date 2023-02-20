В Кремле допустили встречу Путина с членом Политбюро Компартии КНР Ван И

Президент России Владимир Путин может принять руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И в ходе его визита в Москву. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом точную дату визита он пока отказался назвать. По словам пресс-секретаря президента РФ, с высокопоставленным представителем руководства КНР будет о чём поговорить с учётом обширной актуальной повестки.

Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае поддержки России в СВО

Ван И ранее занимал пот министра иностранных дел Китая. На днях он заявил, что Пекин намерен вскоре выдвинуть план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех государств».

Как отмечает НСН, в МИД Китая призвали США прекратить распространять ложные сведения о якобы военной помощи России.

Так в Пекине отреагировали на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что КНР будто бы намерен снабжать РФ «помощью летального характера» для обеспечения спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесковКитайПутин
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