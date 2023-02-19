Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае поддержки России в СВО

Китай ждут последствия, если Пекин окажет материальную поддержку Москве в специальной военной операции, говорится в заявлении Госдепа США со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена, который встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам КНР Ван И.

Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Украине

Дипломаты провели в рамках международной конференции в Мюнхене первую встречу после перехвата аэростата истребителем США.

Также Блинкен предупредил коллегу о невозможности поддержки России «в системном обходе санкций».

Ранее Ван И заявил, что Китай не приемлет необоснованных спекуляций и поднятой США шумихи из-за обнаруженного китайского аэростата.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияКитайСША
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