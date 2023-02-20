В МИД Китая призвали США прекратить распространение дезинформации о военной помощи России
Китай не поставляет оружие для боевых действий в рамках конфликта на Украине, США следует прекратить распространение дезинформации и не перекладывать ответственность на других. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин якобы собирается снабжать РФ «помощью летального характера» для продолжения спецоперации на Украине.
Как отметил Ван Вэньбинь, оружие на поле боя поставляют Соединенные Штаты, а не КНР.
«США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что политика Пекина по украинскому кризису сводится к продвижению примирения и содействию проведению переговоров. Китайский дипломат призвал Вашингтон «переосмыслить свои действия и поступки» и предпринять больше практических шагов для урегулирования. Также представитель МИД КНР подчеркнул, что Соединенным Штатам следует прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию.
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