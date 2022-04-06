В Кремле допустили разрыв дипломатических отношений со странами Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях особенно важно сохранить дипломатические отношения, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений России с Францией и другими странами он отметил, что подобное может произойти, если страны Запада продолжат практику высылки российских дипломатов.
«Если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть. Высылка дипломатов - это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что западные страны используют высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.
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