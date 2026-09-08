Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки сотрудников

В частности, в субботу достопримечательность посетили около 100 представителей индуистской религиозной организации Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Управляющая башней компания SETE отметила, что они попросили свести к минимуму «контакты с женщинами», из-за чего дам отправили домой или заменили мужчинами.

«Это совершенно не понравилось женщинам, которые были унижены произошедшим», — заявила представитель профсоюза сотрудников Эйфелевой башни Диана Давуан.

В SETE позже указали, что согласившись на условия гостей нарушили принцип равенства мужчин и женщин. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар, в свою очередь, инициировал расследование произошедшего.

Ранее музей Лувр закрыли из-за забастовки сотрудников, которые выразили недовольство ухудшением условий труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

