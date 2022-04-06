Захарова назвала высылку российских дипломатов информационно-политической атакой Запада
Западные страны используют высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
«Именно коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали... в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что на каждый такой недружественный акт Россия будет предпринимать ответные меры, пишет РИА ФАН.
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