Россиянам назвали размер минимальной пенсии в 2027 году

По её словам, речь идёт о сумме с учётом прогнозируемых индексаций.

«Итоговая выплата зависит от вида пенсии, стажа, количества пенсионных баллов и прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе», - указала эксперт.

Она отметила, что в случае, когда пенсия и другие госвыплаты не достигают размера прожиточного минимума в регион, неработающему пенсионеру полагается социальная доплата.

Сорокина добавила, что единого размера минимальной выплаты нет. При этом её размер будет существенно различаться по регионам.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал, что неработающие российские пенсионеры не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

