Россиянам назвали размер минимальной пенсии в 2027 году
Размер минимальной пенсии неработающего пенсионера в 2027 году может составить около 17,8 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» заявила финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.
По её словам, речь идёт о сумме с учётом прогнозируемых индексаций.
«Итоговая выплата зависит от вида пенсии, стажа, количества пенсионных баллов и прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе», - указала эксперт.
Она отметила, что в случае, когда пенсия и другие госвыплаты не достигают размера прожиточного минимума в регион, неработающему пенсионеру полагается социальная доплата.
Сорокина добавила, что единого размера минимальной выплаты нет. При этом её размер будет существенно различаться по регионам.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал, что неработающие российские пенсионеры не могут получать выплаты ниже прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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