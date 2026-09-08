Россиянам назвали самый выгодный срок вклада в 2027 году
Самыми выгодными в 2027 году будут вклады на 6-12 месяцев.Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
По его словам, депозитный рынок в следующем году будет плавно двигаться вниз и в первом квартале средние ставки в топовых банках будут держаться на уровне 11-12%. В таких условиях вклады на 6-12 месяцев «позволяют зафиксировать более высокую ставку», нежели короткие депозиты до трёх месяцев.
«Длинные вклады на 2-3 года при таком сценарии будут откровенно проигрывать по ставке, как и сейчас проигрывают», — отметил эксперт.
Селезнев добавил, что открытие длинного вклада будет иметь смысл в начале 2027 года - пока будут держаться относительно высокие процентные ставки.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вбросами слухи о возможности заморозки вкладов россиян, пишут «Известия».
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