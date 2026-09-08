Россиянам назвали самый выгодный срок вклада в 2027 году

По его словам, депозитный рынок в следующем году будет плавно двигаться вниз и в первом квартале средние ставки в топовых банках будут держаться на уровне 11-12%. В таких условиях вклады на 6-12 месяцев «позволяют зафиксировать более высокую ставку», нежели короткие депозиты до трёх месяцев.

«Длинные вклады на 2-3 года при таком сценарии будут откровенно проигрывать по ставке, как и сейчас проигрывают», — отметил эксперт.

Селезнев добавил, что открытие длинного вклада будет иметь смысл в начале 2027 года - пока будут держаться относительно высокие процентные ставки.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вбросами слухи о возможности заморозки вкладов россиян, пишут «Известия».

