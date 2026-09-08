Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По его словам, темой беседы, продлившейся 60 минут, стало урегулирование на Украине. Путин рассказал американскому коллеге о видении России перспектив продвижения в зоне СВО, а также обозначил то, что Вашингтон мог бы «реально сделать для скорейшего завершения военных действий».

Ушаков отметил, что лидеры хорошо оценили итоги визитов в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию украинского конфликта.

Помощник главы государства добавил, что также российский президент указал на отсутствие у Москвы агрессивных планов в отношении Европы.

Ранее Ушаков заявил, что Путин подтвердил намерение продолжать совместную с США работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».