Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишет RT, об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, темой беседы, продлившейся 60 минут, стало урегулирование на Украине. Путин рассказал американскому коллеге о видении России перспектив продвижения в зоне СВО, а также обозначил то, что Вашингтон мог бы «реально сделать для скорейшего завершения военных действий».
Ушаков отметил, что лидеры хорошо оценили итоги визитов в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию украинского конфликта.
Помощник главы государства добавил, что также российский президент указал на отсутствие у Москвы агрессивных планов в отношении Европы.
Ранее Ушаков заявил, что Путин подтвердил намерение продолжать совместную с США работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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