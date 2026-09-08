При этом Белоусова уточнила, что не бывает безвредной для фигуры колбасы, так что этот продукт противопоказан худеющим.

«Выбрать колбасу без вреда для фигуры невозможно, потому что помимо бензапирена в колбасе всегда много животного жира, его доля доходит до 45%, например, в сервелате. Это продукт высокожирный, высококалорийный. Плюс дополнительно это всегда очень много соли, которая задерживает воду, вызывает отеки и тормозит снижение веса в том числе за счет того, что большое количество соли угнетает работу щитовидной железы. Плюс соль стимулирует аппетит. Поэтому если человек худеет и хочет съесть кусочек колбаски, ему его надо съесть в конце еды вместо десерта», — отметила она.

Также диетолог напомнила, по какому принципу стоит выбирать колбасу, если все-таки ее нужно купить к столу.

«Когда мы покупаем колбасу на прилавке, мы можем прочитать состав, там будет пищевая ценность, включая калорийность. Колбаса не должна быть вспотевшая, не должна быть покрыта посторонним налетом, не должна быть скукожившаяся — это говорит о том, что сроки хранения нарушены. Но важно помнить, что это продукт для праздничного стола, редко употребляемый, не для повседневной еды», — уточнила она.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло безопасно в разумных количествах, а его очернение выгодно конкурентам.

