Канцерогены, жир, соль: Диетолог исключила колбасу из рациона россиян
Анна Белоусова напомнила НСН, что копченая колбаса, помимо опасных веществ, содержит много соли, которая задерживает воду в организме, провоцирует отеки и угнетает щитовидную железу.
Не существует низкокалорийной и безвредной копченой колбасы, этот продукт допустимо употреблять лишь изредка за праздничным столом. Об этом НСН рассказала диетолог Анна Белоусова.
В варёно-копчёной колбасе «Балыковая» бренда «Дымов» обнаружили повышенное содержание бензапирена, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Так, лабораторные исследования показали концентрацию 19,4 мкг/кг при допустимом уровне не более 1 мкг/кг. Бензапирен относится к канцерогенным веществам. Белоусова напомнила, что это вещество вредно для организма в любом количестве.
«Бензапирены будут в любом копченом сыре, в варено-копченой колбасе, как результат копчения. Любое их количество достаточно опасно, потому что бензапирены — это потенциальный канцероген, который при регулярном употреблении опасен для здоровья. В организме человека бензапирены инактивируются здоровой микрофлорой кишечника, то есть люди, у которых нет дисбактериоза, оказываются в лучшей ситуации, чем люди, у которых он есть», — раскрыла она.
При этом Белоусова уточнила, что не бывает безвредной для фигуры колбасы, так что этот продукт противопоказан худеющим.
«Выбрать колбасу без вреда для фигуры невозможно, потому что помимо бензапирена в колбасе всегда много животного жира, его доля доходит до 45%, например, в сервелате. Это продукт высокожирный, высококалорийный. Плюс дополнительно это всегда очень много соли, которая задерживает воду, вызывает отеки и тормозит снижение веса в том числе за счет того, что большое количество соли угнетает работу щитовидной железы. Плюс соль стимулирует аппетит. Поэтому если человек худеет и хочет съесть кусочек колбаски, ему его надо съесть в конце еды вместо десерта», — отметила она.
Также диетолог напомнила, по какому принципу стоит выбирать колбасу, если все-таки ее нужно купить к столу.
«Когда мы покупаем колбасу на прилавке, мы можем прочитать состав, там будет пищевая ценность, включая калорийность. Колбаса не должна быть вспотевшая, не должна быть покрыта посторонним налетом, не должна быть скукожившаяся — это говорит о том, что сроки хранения нарушены. Но важно помнить, что это продукт для праздничного стола, редко употребляемый, не для повседневной еды», — уточнила она.
Ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло безопасно в разумных количествах, а его очернение выгодно конкурентам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бывший генпрокурор Грузии создал отряд и пошел добровольцем на СВО
- Минимум топ-3? Какие шансы у Сафонова взять награду лучшему вратарю мира
- Месси в 17-й раз номинировали на «Золотой мяч»
- Международную ярмарку Cosmoscow в Москве посетили 60 тысяч гостей
- «Знаем о рисках»: Почему дилеры снизили цены на премиальные кроссоверы
- «Налог на налог»: Турагентства выступили против нового сбора с путешественников
- Россиян предупредили, что хакеры могут украсть данные со смартфонов без интернета
- Россиянам объяснили, можно ли списать микрозаймы через банкротство
- «Подстраховка диспетчера»: Что грозит Superjet 100 из-за отказа датчиков
- Трамп заинтересован в прорыве в урегулировании на Украине в ходе его президентства