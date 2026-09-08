Дешевле Сочи в два раза: Туроператоры опровергли отказ россиян от Грузии
Россияне активно выбирают Батуми и для бархатного сезона, так как цены там в два раза ниже, чем в Сочи, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Россияне не отказываются от поездок в Грузию, за сезон турпоток даже увеличился на 7-8%, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Россияне отменили десятки броней на летние туры в Грузию, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора грузинского турагентства Gabritravel Армена Габриеляна. В июле 2026 года после бытового конфликта и инцидента с туристкой в Кахетии в социальных сетях развернулась информационная кампания с призывами отказаться от поездок в республику. Мкртчян отметил, что произошедший инцидент никак не повлиял на туризм.
«Мы разобрались в этой истории, бытовая история никак не влияет на туризм, это абсолютно локальный конфликт. Речь идет о небольшом турагентстве, которое потеряло пару десятков броней, кто-то заболел, кто-то не смог поехать. Это может случиться в любом направлении. Мы же видим даже небольшой рост российского турпотока в Грузию, в пределах 7-8%. Авиакомпании активно летают, цены не снижаются, на многие рейсы уже нет билетов на последующие месяцы. Автомобильная граница не бывает пустая даже ночью, некоторые и по три часа стоят. Спрос на Грузию хороший», - рассказал он.
По его словам, россияне активно выбирают Батуми и для бархатного сезона, так как цены там в два раза ниже, чем в Сочи.
«Что касается бархатного сезона, Батуми привлекает россиян ценой. Если сравнивать цены на первой линии в Батуми и Сочи, в Сочи средняя цена 22 тысячи рублей в сутки, в Батуми - 11 тысяч. Разница 50%, это гигантские деньги, если ехать на 10 дней», - отметил он.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов добавил НСН, что частично «пострадал» только автомобильный туризм в этом сезоне.
«Туристы, которые летели самолетами, все поехали, был очень удачный сезон. Проблемы коснулись тех, кто собирался поехать на автомобиле. Кто-то отменил такую поездку на фоне ситуации с топливом. В остальном у нас был очень успешный сезон по Грузии. Если какие-то брони снимались, то по обычным причинам, как и всегда», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью НСН заметил, что у части грузинского общества есть предубеждения в отношении россиян, но конфликты носят крайне редкий характер.
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