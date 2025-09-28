Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

Российский лидер Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом в Москве. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин будет очень рад визиту американского коллеги в российскую столицу. При этом Песков подчеркнул, что решение о встрече остается за Трампом, сообщает ТАСС.

«Бумажная» критика: Трамп отвернулся от России после встречи с Зеленским

16 августа после российско-американских переговоров на Аляске Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву. В свою очередь американский лидер выразил заинтересованность его предложением, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН отметил, что настоящие переговоры между США и Россией идут за кулисами, и на данный момент есть три важнейших темы для обсуждения.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
