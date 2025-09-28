Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

16 августа после российско-американских переговоров на Аляске Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву. В свою очередь американский лидер выразил заинтересованность его предложением, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН отметил, что настоящие переговоры между США и Россией идут за кулисами, и на данный момент есть три важнейших темы для обсуждения.