Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве
Российский лидер Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом в Москве. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин будет очень рад визиту американского коллеги в российскую столицу. При этом Песков подчеркнул, что решение о встрече остается за Трампом, сообщает ТАСС.
16 августа после российско-американских переговоров на Аляске Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву. В свою очередь американский лидер выразил заинтересованность его предложением, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН отметил, что настоящие переговоры между США и Россией идут за кулисами, и на данный момент есть три важнейших темы для обсуждения.
