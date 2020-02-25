В Конституции предложили закрепить неделимость территории России

По данным RT, такую гарантию предполагается закрепить в новой части, которая дополнит статью 67 Конституции РФ. В основном законе, по мнению Белова, необходимо предусмотреть, что Россия обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость госграницы.

Ранее в статью 67 Конституции РФ предлагалось внести понятие федеральных территорий, которые будут подчиняться и контролироваться не регионами, а из центра. В частности, такой статус предлагалось присвоить озеру Байкал. Однако Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что не видит смысла в этом, так как мер по защите Байкала предпринимается достаточно. Однако, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН отметил, что выделение озера в территорию федерального значения пойдет Байкалу на пользу.

