В Конституции предложили закрепить неделимость территории России
Член рабочей группы по изменения в Конституцию РФ декан юрфака Сантк-Петербургского государственного университета Сергей Белов заявил, что рабочая группа предлагает закрепить в Конституции запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы, побуждающие к таким действиям, пишет ТАСС.
По данным RT, такую гарантию предполагается закрепить в новой части, которая дополнит статью 67 Конституции РФ. В основном законе, по мнению Белова, необходимо предусмотреть, что Россия обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость госграницы.
Ранее в статью 67 Конституции РФ предлагалось внести понятие федеральных территорий, которые будут подчиняться и контролироваться не регионами, а из центра. В частности, такой статус предлагалось присвоить озеру Байкал. Однако Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что не видит смысла в этом, так как мер по защите Байкала предпринимается достаточно. Однако, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН отметил, что выделение озера в территорию федерального значения пойдет Байкалу на пользу.
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