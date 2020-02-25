Более половины россиян намерены принять участие в голосовании по Конституции
Более половины россиян (66 процентов) собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. 41 процент опрошенных завили, что точно примут участие в голосовании, 23 процента респондентов затруднились ответить.
По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, 79 процентов россиян знают о готовящемся мероприятии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.
Точная дата голосования по поправкам в основной закон страны пока не определена, пишет «Газета.ру».
Ранее СМИ узнали о подробностях законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. В частности, стало известно, что формулировка вопроса по голосованию о конституционных поправках будет утверждаться указом президента. Ход всенародного голосования будут контролировать наблюдатели, которых назначит Общественная палата РФ.
Вопрос об изменениях в Конституции РФ президент России Владимир Путин поднял во время послания Федеральному собранию 15 января. После была создана рабочая группа, которая принимала предложения по поправкам в закон. Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.
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