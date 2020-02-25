Более половины россиян намерены принять участие в голосовании по Конституции

Более половины россиян (66 процентов) собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. 41 процент опрошенных завили, что точно примут участие в голосовании, 23 процента респондентов затруднились ответить.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, 79 процентов россиян знают о готовящемся мероприятии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.