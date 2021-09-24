В Конгрессе США расширили санкции против России
Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает ужесточение антироссийских санкций. За бюджет проголосовали 316 парламентариев против 113.
Речь идет о мерах, расширяющих ограничения против суверенного долга России, о возможности введения персональных санкций против ряда российских официальных лиц, а также о новых мерах против проекта «Северный поток — 2».
Теперь оборонный бюджет на 780 млрд долларов должен пройти рассмотрение в Сенате и получить одобрение главы государства Джо Байдена.
Как сообщалось, в частности, в списке значатся глава правительства РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, глава телеканал RT Маргарита Симоньян и другие.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала американский законопроект, предполагающий введение санкций против высокопоставленных лиц России.
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