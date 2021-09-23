В МИД РФ предостерегли Вашингтон от введения новых санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала американский законопроект, предполагающий введение санкций против высокопоставленных лиц России.

«Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке», - приводится комментарий Захаровой на сайте российского дипведомства.

Речь идет о законопроекте, предполагающем введение санкций против 35 россиян, среди которых чиновники, бизнесмены, руководители медиа. В частности, в списке значатся глава правительства РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, глава телеканал RT Маргарита Симоньян и другие.

При одобрении конгрессом законопроект будет иметь рекомендательный характер, непосредственное введение санкций будет от администрации США.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:СанкцииМИД РФ
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