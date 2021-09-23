«Знак качества». Симоньян обрадовалась попаданию в санкционный список США

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала попадание в санкционный список США. Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека, среди которых есть и Симоньян.

«Меня удивляет, что я не была в этом списке раньше. Это же как знак качества, знак служения Родине», - заявила главред RT.

На вопрос, каким образом она лично нарушала права человека, Симоньян вспомнила, что нарушала права своего мужа, кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Я регулярно нарушаю права Тиграна: не даю ему много есть, много курить и ночевать не дома. Правда, он и не сопротивляется», - пошутила она.