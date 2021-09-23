«Знак качества». Симоньян обрадовалась попаданию в санкционный список США

Главный редактор RT передала американцам большое человеческое спасибо.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала попадание в санкционный список США. Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека, среди которых есть и Симоньян.

«Меня удивляет, что я не была в этом списке раньше. Это же как знак качества, знак служения Родине», - заявила главред RT.

На вопрос, каким образом она лично нарушала права человека, Симоньян вспомнила, что нарушала права своего мужа, кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Я регулярно нарушаю права Тиграна: не даю ему много есть, много курить и ночевать не дома. Правда, он и не сопротивляется», - пошутила она.
Опубликован список из 35 россиян, попадающих под возможные санкции США

Симоньян поблагодарила конгресса США за включение в санкционный список.

«Американцам я бы сказала большое человеческое спасибо - мне было как-то неловко все эти годы не быть под санкциями», - заключила она.

Ранее сообщалось, что список, одобренный комитетом палаты представителей конгресса, был предложен соратниками оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. В перечень вошли 35 человек, среди которых руководители администрации президента РФ Антон Вайно и Сергей Кириенко, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьев, главред Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Санкции СШАСанкцииМаргарита Симоньян
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