В Конгрессе США призвали Киев разрешить усыновлять украинских детей

Автором резолюции стал член Конгресса Крис Смит, передает РИА Новости.

«Международное усыновление может быть очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома», — говорится в документе.

По мнению Смита, Украина сама заинтересована в том, чтобы вернуться к усыновлению детей американцами во время конфликта с Россией.

Ранее в Госдуме РФ заявили о намерении запретить усыновление российских детей гражданам стран, в которых есть процедура смены пола, готовится соответствующий законопроект, сообщил депутат Василий Пискарев, передает РИА Новости.

