В Конгрессе США призвали Киев разрешить усыновлять украинских детей
В палате представителей США обратились к киевским властям с призывом отменить запрет 2021 года на усыновление украинских детей американскими гражданами.
Автором резолюции стал член Конгресса Крис Смит, передает РИА Новости.
«Международное усыновление может быть очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома», — говорится в документе.
По мнению Смита, Украина сама заинтересована в том, чтобы вернуться к усыновлению детей американцами во время конфликта с Россией.
Ранее в Госдуме РФ заявили о намерении запретить усыновление российских детей гражданам стран, в которых есть процедура смены пола, готовится соответствующий законопроект, сообщил депутат Василий Пискарев, передает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru