Госдума анонсировала новый законопроект о запрете усыновления детей иностранцами

В Госдуме хотят запретить усыновление российских детей гражданам стран, в которых есть процедура смены пола, готовится соответствующий законопроект, сообщил депутат Василий Пискарев, передает РИА Новости.

По его словам, такой законопроект будет означать запрет усыновления детей для стран НАТО, в большинстве из которых разрешены однополые браки.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале заявил, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами. По его словам, цель документа - исключить случаи использования иностранными гражданами или лицами без гражданства фиктивного брака или фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в России и российского гражданства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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