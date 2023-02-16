Путин заявил о росте числа желающих усыновить детей из новых регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе затрагивает, в том числе, детей, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он отметил рост числа россиян, желающих усыновить детей из новых регионов.
«Я посмотрел документы: на 12% увеличилось количество обращений граждан. Существенный рост», - уточнил глава государства.
Ранее Львова-Белова заявила, что в России очень много людей, готовых принять детей из ЛНР и ДНР: усыновить, взять под опеку, предоставить жильё, сообщает RT.
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