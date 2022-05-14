В Конгрессе США объяснили бесполезность помощи Украине против России
Чиновники на Украине разворуют 40 миллиардов долларов военной помощи, которые выделили США в качестве, приводит слова конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца CNS News.
«Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. <…> Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении. <…> Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане — прим. НСН). Теперь мы рвемся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок», — цитирует американского политика РИА Новости.
Ранее Гетц выступил против законопроекта о ленд-лизе, в соответствии с которым оказание военной помощи Украине упрощается.
Президент США Джо Байден 7 мая объявил о пакете помощи в сфере безопасности для Украины на сумму $150 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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