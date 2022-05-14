В Конгрессе США объяснили бесполезность помощи Украине против России

«Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. <…> Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении. <…> Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане — прим. НСН). Теперь мы рвемся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок», — цитирует американского политика РИА Новости.

Ранее Гетц выступил против законопроекта о ленд-лизе, в соответствии с которым оказание военной помощи Украине упрощается.

Президент США Джо Байден 7 мая объявил о пакете помощи в сфере безопасности для Украины на сумму $150 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

