СМИ: Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $150 млн

Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи в сфере безопасности для Украины на сумму $150 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Согласно данным, в новый пакет помощи Украине войдут дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Байден также добавил, что его администрация почти исчерпала финансирование из-за сокращения полномочий.

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты передали в Украину оружие на сумму $3,4 млрд с начала военных действий на территории страны.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаВооружение
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