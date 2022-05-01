Блинкен и Кулеба обсудили запрос на предоставление Украине помощи в $33 млрд

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили во время телефонных переговоров возвращение дипломатов США на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

Кроме того, обсуждался запрос администрации Джо Байдена Конгрессу на выделение дополнительной помощи Украине в $33 млрд.

Напомним, американский президент Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов. Для расширения поставок Конгресс США должен одобрить дополнительное финансирование.

