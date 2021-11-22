В Совфеде допустили ужесточение законодательства об иноагентах

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета рассматривает ужесточение положений законодательства об иноагентах, а также расширение их применения, сообщил глава комиссии Андрей Климов. Он подчеркнул, что возможно появление новых законопроектов.

«Мы будем проводить инвентаризацию. У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», - сказал Климов на брифинге в МИА «Россия сегодня».

СМИ: в Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах

По его словам, сенаторы рассматривают и анализируют инициативы, предлагаемые их коллегами и оппонентами. После обсуждения с экспертами законодатели хотят вернуться к рассмотрению конкретных вопросов.

«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», - подчеркнул глава комиссии.

Ранее сообщалось, что общественники и некоторые депутаты пытаются смягчить и упростить закон об иноагентах. Так, «Справедливая Россия» предлагает не признавать иноагентами без решения суда, а СПЧ - давать право на ошибку: предупреждать журналистов и давать три месяца на исправление.

Директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что представители российских благотворительных организаций верят, что Владимир Путин услышит их просьбу и внесет изменения в закон об иноагентах.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ЗаконопроектИноагентыСовфед
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