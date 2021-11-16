СМИ: в Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах

Документ, разработанный Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) совместно с Союзом журналистов России (СЖР), предлагает сначала предупреждать потенциальных иноагентов и давать им время на исправление ситуации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об иноагентах в России никогда не отменят, так как он позволяет, в том числе, противостоять давлению стран Запада на российские СМИ, сообщает RT.

