СМИ: в Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах

Законопроект о поправках к закону об иноагентах поступил в комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

Песков не исключил корректировку закона об иноагентах

Документ, разработанный Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) совместно с Союзом журналистов России (СЖР), предлагает сначала предупреждать потенциальных иноагентов и давать им время на исправление ситуации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об иноагентах в России никогда не отменят, так как он позволяет, в том числе, противостоять давлению стран Запада на российские СМИ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектСМИИноагентыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры