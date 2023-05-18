В Китае заявили, что Пекин играет конструктивную роль в ситуации на Украине

На этой неделе Ли Хуэй посетил Украину и встретился с руководством страны, пишет RT. Стороны обменялись мнениями по вопросу политического урегулирования украинского кризиса.

Как отметил спецпредставитель, для урегулирования конфликта на Украине нет «чудесной панацеи».

«Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие», — подчеркнул Ли Хуэй.

Дипломат указал, что Пекин будет предпринимать усилия в соответствии с ранее представленным КНР концептуальным документом по урегулированию кризиса и помогать Украине «по мере сил».

Ранее стало известно, что в конце мая Ли Хуэй посетит Москву, пишет РИА ФАН.

