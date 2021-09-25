В Китае призвали сделать первыми ядерный удар по США из-за альянса AUKUS

Экс-заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин занять более агрессивную позицию после действий Соединенных Штатов и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первыми, чтобы дать отпор новым союзам Вашингтона, пишет Daily Mail.

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Прежде всего, речь идет о недавно созданном альянсе AUKUS, в который вошли США, Австралия и Великобритания. По мнению политика, новый союз демонстрирует растущее военное присутствие стран на границе с Китаем.

Напомним, Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $56 млрд был сорван. После этого Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не настроены на эскалацию отношений с Китаем. Так Псаки ответила на соответствующий вопрос, комментируя создание военного альянса с Британий и Австралией, пишет РИА Новости.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияФранцияСШАЯдерное Оружие
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