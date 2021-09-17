Франция в знак протеста отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Это случилось из-за потери контракта на поставку атомных подводных лодок Австралии.

Юбилей был намечен на 17 сентября в посольстве Франции в Вашингтоне. В связи с этим в США прибыл высокопоставленный представитель ВМС Франции, который дострочено возвращается домой.

Речь идет о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в рамках альянса AUKUS. В его рамках, прежде всего, принято решение создать подлодки для Канберры. На этом фоне Австралия отказалась покупать субмарины у Франции на 66 миллиардов долларов.

Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Инициатива AUUKUS призвана «защищать и отстаивать общие интересы» стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

