Международному сообществу следует выразить соответствующую реакцию на расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности властей США к инциденту, несмотря на нежелание отдельных стран.

В публикации сообщается, что Вашингтон в тайне планировал подрыв газопроводов с конца 2021 года - задолго до начала конфликта на Украине.

«Во время более чем девятимесячных дебатов Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли газопровод "Северный поток", а на том, как не оставить после себя никаких улик, поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает», — подчеркивают китайские журналисты.

США с подрывом газопровода «Северный поток» разрушили единственный оставшийся мост для построения общей безопасности в Европе, чтобы привязать к себе бзападноевропейские страны на фоне конфликта между Россией и Украиной.

При этом РИА Новости сообщают на основе анализа треков в архиве Flightradar24, что с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon регулярно кружили над местами будущих взрывов. При этом пилоты снижались боевые машины до малых высот, выключая транспондеры. Таким образом, часть траекторий полетов не записалась и отсутствует в треках портала Flightradar24.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выводы Херша должны стать предметом международного расследования, сообщает ТАСС.



сообщает ТАСС

