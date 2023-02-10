Захарова: выводы Херша должны стать предметом международного расследования

В Москве внимательно изучили расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США и Норвегии к подрыву «Северных потоков». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По её словам, в России не удивлены выводами Херша.

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«Все приведённые факты должны стать предметом международного расследования», -подчеркнула дипломат.

Ранее, как сообщала НСН, американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США при помощи Норвегии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НорвегияСШАСеверный Поток-2Северный ПотокМария Захарова
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