Вооружённые силы РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Бровары Киевской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении также говорится, что в районе города Хмельницкий был поражён оперативный центр специальных операций «Запад».
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что части Вооружённых сил России поразили пункты временной дислокации украинской морской пехоты, а также сил специальных операций, расположенных в Днепропетровской области, сообщает НСН.
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