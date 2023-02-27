Вооружённые силы РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области

Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Бровары Киевской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении также говорится, что в районе города Хмельницкий был поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что части Вооружённых сил России поразили пункты временной дислокации украинской морской пехоты, а также сил специальных операций, расположенных в Днепропетровской области, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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