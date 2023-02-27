Латвийский медик: ВСУ несут серьезные потери на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила медработник из Латвии Сармите Цируле в разговоре с газетой New York Times.

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По ее словам, ВСУ еще удерживают свои позиции, однако многие военнослужащие убиты или ранены.

Ранее, 27 февраля, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ликвидировали порядка 140 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Отмечается, что удары были нанесены силами артиллерии и тяжелыми огнеметными системами подразделений группировки войск «Центр», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперация
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