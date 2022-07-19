В Киеве пригрозили посещающим Донбасс российским чиновникам
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал рискованными визиты российских чиновников на освобождённые от киевского режима территории.
В своих соцсетях он написал, что эти поездки не останутся без ответа.
«Официальные лица из администрации Путина периодически посещают наши территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует», - заключил Подоляк.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы думских комитетов посетили Луганскую народную республику (ЛНР).
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