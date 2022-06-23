СМИ: помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за рубеж
Правила предоставления отпусков ужесточились в аппарате Госдумы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте.
Один из собеседников издания рассказал, что перед отпуском с помощниками депутатов проводится беседа, в которой им напоминают «о сложной геополитической ситуации» и рекомендуют не выезжать из России.
«При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», – добавил источник, не уточняя, предусмотрено ли какое-либо наказание за нарушение обещания.
Также источники «Ведомостей» отметили, что прямого запрета на выезд из страны нет. При этом юрист Антон Тимченко добавил, что нарушение подобных «рекомендаций» может обернуться «завершением аппаратной карьеры».
Ранее депутат Госдумы, единоросс Евгений Фёдоров заявил, что фракция «Единая Россия» внесла изменения в свой регламент, запретив депутатам-единороссам покидать страну без одобрения главы фракции.
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