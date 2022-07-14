Вячеслав Володин посетил ЛНР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы думских комитетов посетили Луганскую народную республику (ЛНР), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В рамках рабочей поездки спикер встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также выступил перед депутатами Народного совета республики.
По словам Володина, «этой встречи ждали более 30 лет» и теперь необходимо «выходить на новые форматы сотрудничества, формулировать и решать конкретные задачи».
«Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», — подчеркнул политик.
Ранее Володин заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик призвано остановить кровопролитие в Донбассе, сообщает «Свободная пресса».
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